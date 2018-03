Aggressione dal benzinaio a Chiari. E’ successo poco dopo le 19.30 in via Milano. Non è ancora ben chiaro cosa sia successo.

Sembrava una serata tranquilla, ma invece non lo è stata. In via Milano, poco lontano dai bar della movida e ad orario d’aperitivo, c’è stata una violenta lite. Non si sa bene cosa sia successo, ma secondo alcuni passanti, da una prima ricostruzione, due donne si sarebbero scagliate contro un uomo di 37 anni che stava facendo benzina probabilmente con la sua famiglia a bordo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cologne l’ambulanza e l’auto medica. Uno dei coinvolti è stato trasportato in ospedale a Chiari in codice giallo. Una seconda persona è invece arrivata al Pronto soccorso in codice verde. Il tutto si è risolto in poco tempo, ma i fatti non sono passati inosservati a numerosi clarensi residenti e di passaggio nella zona.

La dinamica è al vaglio delle Forze dell’ordine.