Adolescenti attivi con “Si può fare” a Castrezzato. I giovani dell’Acg hanno trascorso il loro tempo nelle attività cittadine per imparare i mestieri e dimostrare il proprio impegno.

Adolescenti attivi

Generazioni che cambiano e sempre più connesse in un’era social. Ma c’è di più. C’è la volontà di imparare un mestiere e aiutare gli altri. Continua il progetto “Si può fare” dell’Acg, sostenuto dalla Parrocchia e da don Giorgio Tonolini. Questo, come dice lo stesso nome, nasce come invito ai più giovani, che si recano nelle attività cittadine, ad approcciarsi con la quotidianità e soprattutto li spinge a imparare che nessuno nasce esperto, ma tutti possiamo imparare. Diverse sono state le botteghe castrezzatesi che si sono prestate per mostrare l’attività ad una trentina di ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Tra queste il negozio di parrucchiera dell’educatrice Simona Saronni, che segue il gruppo insieme a Stefania Danesi e Stefania Pini, quello di fiori di Massimiliano Scarsetti, ma hanno partecipato anche le cuoce dell’oratorio e Carmen Tarantello che ha insegnato come piantare dei bulbi. L’intento è creare sempre più giornate e appuntamenti di questo tipo.