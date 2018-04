Addio al serbatoio di via Ricci a Chiari. Acque bresciane ne ha disposto la demolizione per la sicurezza dei residenti nella zona circostante.

La notizia era già nell’aria da qualche giorno, ma adesso è proprio arrivato il momento di dire addio.

Il serbatoio dell’acqua di via Ricci è attualmente in fase di demolizione per garantire la messa in sicurezza dell’area. Quello programmato direttamente dalla società Acque Bresciane è un piano urgente di demolizione del manufatto non più operativo, ma ancora esistente sul territorio clarense. L’intervento di abbattimento è stato programmato, a partire dal 19 marzo, per mettere definitivamente in sicurezza l’area dove sorge il vecchio serbatoio che è oramai una struttura da moltissimo tempo in disuso e di recente è stata interessata anche dalla pericolosa rottura delle vetrate sulla sommità.

L’intervento

L’intervento prevede la demolizione dell’opera in circa un mese di lavoro: tra il 19 e il 30 marzo la preparazione del cantiere, dal 3 al 6 aprile la demolizione del manufatto e dal 9 al 13 aprile circa la risistemazione dell’area. Per quanto riguarda invece l’operato della macchina demolitrice, questa arriverà fino a 40 metri (per essere più chiari, più o meno l’altezza di un grattacielo di 13 piani). Le spese di demolizione saranno totalmente a carico del gestore idrico e non del Comune.