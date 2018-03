E’ completamente bloccata l’autostrada A4 dopo il casello di Seriate in poi verso Brescia.

A4 bloccata per ragioni sconosciute

Non si sa perché il traffico sia completamente bloccato dopo il casello di Seriate in direzione Brescia, quel che è certo è che se è possibile meglio non passare in autostrada in queste ore.

Sono state viste due pattuglie della Polizia e un’ambulanza.