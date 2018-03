A Pompiano spiedo per l’Unitalsi, organizzato dagli Alpini.

Spiedo sociale

Uno spiedo per 150 persone, organizzato dagli Alpini di Pompiano per il pranzo sociale a favore dell’ associazione unitalsi Brescia.

In questa giornata sono convogliati tutti i volontari dell’associazione cattolica provenienti da Sarnico, Palosco, Pontoglio, Palazzolo, Nave, Brescia, Rezzato e Chiari: tra loro anche i malati della scuola Nikolajewka. L’Unitalsi, associazione che si occupa principalmente del trasporto dei malati a Lourdes, oggi trasporta i malati anche in altri santuari nazionali ed internazionali, pellegrinaggi in terra Santa, Roma, Fatima.

Una giornata riuscita quella che si è svolta nella sede degli Alpini a sostegno dell’Unitalsi.