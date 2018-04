Alessandra Pizzamiglio, candidata sindaco a Castelcovati, ha presentato la sua lista.

Elezioni Castelcovati: la Pizzamiglio presenta la sua lista

Dagli esperti del territorio alle persone impegnate nel sociale e nello sport. Dagli studenti lavoratori agli avvocato, passando per i ricercatori, i musicisti e, infine, persone che nella pubblica amministrazione ci hanno già fatto le ossa. La squadra che accompagnerà Alessandra Pizzamiglio, candidata sindaco la Lega e la civica “Lavoro è Buon senso” è eterogenea e competente, affiata e pronta ad affrontare le elezioni e mettersi in gioco per il paese.

