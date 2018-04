Martedì è stato celebrato il 166° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Il momento celebrativo ed istituzionale della Cerimonia, si è svolto Scuola PolGAI di Brescia.

Onorificenze

Nell’ambito della cerimonia, che ha come slogan “Esserci Sempre”, sono state consegnate le onorificenze agli appartenenti alla Polizia di Stato che si sono distinti per meriti di servizio.

ATTESTATO DI PUBBLICA BENEMERENZA AL MERITO CIVILE

All’ Ispettore Capo della Polizia di Stato Pierangelo Mensi del Distaccamento di Polizia Stradale di Darfo Boario Terme (Bs)

“Con slancio altruistico, libero dal servizio, interveniva in soccorso di una donna che, da un cavalcavia, si era gettata in un fiume. Tuffatosi e raggiunta la sventurata ormai priva di sensi, con l’ausilio di un pescatore riusciva ad adagiarla in un punto in cui l’acqua era più bassa e la assisteva fino all’arrivo dei soccorsi. Chiaro esempio di virtù civiche e di senso del dovere”

ENCOMIO SOLENNE

Al Vice Ispettore della Polizia di Stato Paolo Antonelli della Squadra Mobile

All’assistente Capo della Polizia di Stato Fausto Miglioli della Polizia Scientifica

ENCOMIO

All’Ispettore Superiore della Polizia di Stato Gabriele Bruni della Squadra Mobile

Al Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Giacomo Montesu della Divisione Anticrimine

“Evidenziando spiccate capacita’ professionali ed intuito investigativo espletavano una laboriosa indagine di polizia giudiziaria che consentiva di individuare ed assicurare alla giustizia due cittadini stranieri responsabili del duplice omicidio dei gestori di una pizzeria”

ENCOMIO SOLENNE

al Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Alfredo Attucci

All’ Assistente Capo della Polizia di Stato Davide Gilberti dell’ Ufficio Digos

“Evidenziando spiccate capacità professionali e notevole intuito investigativo espletavano un’ indagine di polizia giudiziaria che si concludeva con l’emissione di un decreto di espulsione a carico di un cittadino di etnia kosovara, responsabile di apologia di terrorismo ed istigazione all’odio razziale”

Brescia Vicenza Pristina (kosovo), 1° dicembre 2015

ENCOMIO

All’Ispettore Superiore della Polizia di Stato Gabriele Bruni della Squadra Mobile

Al Vice Ispettore Massimiliano Nevola del Distaccamento di Polizia Stradale di Montichiari

Si distinguevano in una laboriosa attivita’ investigativa che consentiva di assicurare alla giustizia un corriere di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Evidenziavano nella circostanza notevoli capacita’ professionali.

Brescia, 21 gennaio 2016

ENCOMIO

All’Agente della polizia di Stato Attilio Coschignano del Commissariato “Carmine” di Pubblica Sicurezza

Evidenziando spiccate qualità professionali e senso del dovere si distingueva in un’attività di polizia giudiziaria conclusasi con l’arresto in flagranza di reato di un cittadino italiano responsabile del reato di resistenza ad un pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Brescia, 12 febbraio 2016

All’ Assistente della polizia di Stato Dario Abbate

All’ Agente Scelto della polizia di Stato Rosario Forza

dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

Con notevoli doti professionali e spirito di solidarietà, si distinguevano in un intervento di soccorso pubblico che consentiva di salvare la vita ad un uomo con intenti suicidi.

Ponte sul Fiume Mella (Bs), 22 Aprile 2016

LODE

Al Sostituto Commissario della polizia di Stato Gianpaolo Pescali del Distaccamento di Polizia Stradale di Chiari

Dando prova di intuito investigativo e capacità professionale, coordinava un’ indagine di polizia giudiziaria che consentiva di assicurare alla giustizia tre soggetti, responsabili dei reati di ricettazione, contraffazione ed alterazione di marchi e segni distintivi.

San donato Milanese (MI), Chiari (Bs), Ospitaletto (Bs)

15 Dicembre 2015

All’Agente Scelto della Polizia di Stato Christian Groccia

All’Agente della Polizia di Stato Simone Quadrelli

All’Agente della Polizia di Stato Donato Cirrottola

del Distaccamento di Polizia Stradale di Chiari

In servizio presso il Distaccamento della Polizia Stradale di Chiari con impegno e senso del dovere, si distinguevano in un’attività di Polizia Giudiziaria conclusasi con l’arresto di tre cittadini albanesi, clandestini pregiudicati, colti nella flagranza del delitto di tentato furto aggravato in concorso tra loro di cavi di rame.

Brescia, 22 Febbraio 2016

All’Assistente Capo della Polizia di stato Alex Talamanca del Distaccamento di Polizia Stradale di Desenzano Del Garda

Per l’impegno profuso nel coordinare un intervento di soccorso pubblico che consentiva di scongiurare gravi possibili conseguenze per una coppia di persone anziane in stato confusionale.

Sirmione, 12 gennaio 2016