Vescovo Tremolada a Chiari nella domenica delle Palme. Il pastore della comunità bresciana è stato protagonista della funzione domenica di apertura delle sante Quarantore.

Vescovo Tremolada

Duomo gremito per la funzione di ieri mattina. Insieme all’intera comunità religiosa clarense, monsignor Rosario Verzeletti e tutti i preti e religiosi cittadini (e non), c’era anche il vescovo Pierantonio Tremolada. La guida della diocesi di Brescia ha onorato la comunità con la sua presenza in occasione della solennità delle Palme e dell’apertura delle Quarantore. Non si può però dire che Tremolada non raggiunga spesso Chiari. Solo qualche settimana fa aveva infatti visitato San Bernardino.