Tutto pronto per il 3° trofeo Chiara Andreoli. Torna venerdì sera l’iniziativa benefica che unisce sport e solidarietà in onore di una cara amica che è venuta a mancare.

Tutto pronto

L’appuntamento è per venerdì. Prima con la gara e poi con l’immancabile cena. In campo, e non solo su quello da golf, ci sarà la solidarietà. La voglia di ricordare Chiara Andreoli, scomparsa troppo presto per la malattia, ma anche di aiutare le altre donne affinchè possano combattere. Al Golf Club Franciacorta di Corte Franca verrà disputata una gara di golf a squadre, composta ognuna da 5 giocatori, e a seguire l’attesissima cena di beneficenza per la raccolta dei fondi destinati principalmente alle cure palliative e alla ricerca oncologica.

Il programma e le iscrizioni

Il 3° Trofeo Memorial Chiara Andreoli prenderà il vial 13 con la partenza dello “shotgun”. Alle 18.30 seguiranno le premiazioni e il cocktail. Il contributo per i soci alla gara è di 30 euro, 50 per i non soci. Stesso prezzo (50 euro con prenotazione obbligatoria) anche per la cena. Il ricavato andrà completamente devoluto in beneficenza per sostenere i progetti che stanno a cuore l’associazione. Le iscrizioni scadranno domani, martedì 1 maggio. Per informazioni è possibile scrivere a info@associazionechiaraandreoli.it o sul sito www.associazionechiaranadreoli.it

I progetti da sostenere

Dal 2016, grazie alla raccolte fondi, l’associazioneè riuscita a sostenere due progetti. Il primo è quello che si occupa delle cure paliative. E’ infatti stata istitutita una borsa di studio annuale per un infermiere che lavora presso l’Unità di Cure palliative del presidio ospedaliero di Esine, operante sia in ambiente ospedaliero che a domicilio. Inoltre, è stato permesso ad un secondo infermiere di conseguire un master in cure palliative presso l’università di Parma. Il secondo ramo è invece quello dell’ambito psicooncologico. L’associazione è infatti attiva per finanziare il “Progetto Fenice” che garantisce un supporto riabilitativo integrato per aiutare le pazienti oncologiche a “risorgere dalle ceneri della malattia”. Il progetto è seguito dalla dottoressa Elsa Cavagna presso la Sezione di Oncologia Ginecologica del reparto Ginecologia ed Ostetricia degli Spedali Civili di Brescia. L’obiettivo principale del progetto di analisi dei bisogni, accoglienza e riabilitazione psicologica è il miglioramento della qualità di vita delle pazienti e dei familiari.

La storia dell’associazione

A seguito della triste perdita di Chiara, la onlus che porta il suo nome è stata fondata nel novembre del viene fondata nel novembre del 2015 con il supporto della famiglia e di Francesco, suo marito che ha deciso di veicolare il suo amore attraverso l’associazioe. Fondamentali per questa nascita sono però stati gli amici, tra cui molti residenti nei comuni franciacortini di Adro e Cazzago. Tutti insieme hanno voluto dare voce alla combattiva anima di Chiara, trasmettendo aiuto e forza a coloro che stanno affrontando malattie oncologiche.