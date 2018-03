E’ tornata a Chiari la Tenda della pace. Gli appuntamenti in piazza Martiri hanno preso il via ieri pomeriggio. Stasera la grande marcia della Pace.

Tenda della Pace

Insieme per combattere le diversità, per comprendersi e per imparare l'uno dall'altro. "La pace comincia da te!". Anche quest'anno, dai ieri, fino a domenica, è tornata la Tenda della Pace in piazza Martiri della Libertà. Nata dalla collaborazione tra le varie realtà di Chiari quali le Acli, Agesci, l'Azione Cattolica, il Tavolo della Pace, Franciacorta Monte Orfano, l'Ipsia, le Librellule, l'Acg, Juna, Idea-Teatro, gli Equilibristi, l'Impronta, l'Acr, l'Unità di Strada, l'Isb, gli Alpini, il Cammino e il gruppo Donne Multietnico con il patrocinio del Comune, anche in questa nuova edizione, la Tenda proporrà momenti di incontro, confronto e scambio di esperienze per promuovere la diffusione della cultura.

Gli appuntamenti

Dopo i primi appuntamenti di ieri pomeriggio e quello serale con “Lapa – Lapa, storie di migrazioni» e a seguire «Refugees in a day», breve cortometraggio realizzato con i richiedenti asilo domiciliati a Chiari”, la giornata di oggi inizierà presto. Non mancheranno i lboratorio con gli studenti e alle 10, in piazza Erbe ci sarà la pièce di Idea Teatro. Alle 15, “Cammina sulle mie ruote” con gli Equilibristi e altri amici e, prima della merenda in Tenda, dalle 15, si terrà l’incontro “Costruiamo la pace” in piazza Zanardelli. Appuntamento poi alle 18.30 con “Parole come pietre – La violenza nelle espressioni del quotidiano” organizzato dall’Impronta. E’ in programma per le 20.45 l’evento più atteso, la Marcia della Pace per le vie della città con ritrovo in piazza Martiri. Domeni invece, domenica mattina, “Mettiamo in scena la pace” con i più piccoli. Per tutta la durata dell’iniziativa non mancheranno il tè caldo, accoglienza e disponibilità al dialogo intorno al fuoco.