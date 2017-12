Spacciatore arrestato in seguito ad un incidente. Il 37enne marocchino aveva appena venduto della cocaina ad un connazionale.

Fermato il compratore

I Carabinieri di Orzinuovi hanno arrestato in nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish un marocchino 31enne, irregolare nel territorio italiano. Assieme a lui è finito in manette anche un marocchino 37enne, in regola con la normativa del soggiorno. Entrambi sono nullafacenti gravati da precedenti specifici.

L’arresto

Nel corso di uno specifico servizio antidroga avviato ad Orzinuovi ma proseguito fino a Torre Pallavicini, i militari hanno notato un passaggio di involucri dal finestrino di due autovetture. I conducenti hanno preso direzioni opposte non appena effettuato lo scambio. Fermatone uno, nello specifico il 31enne, lo hanno trovato in possesso di 16 grammi cocaina. Nel frattempo il 37enne, probabilmente avvedutosi che qualcosa era andato storto, si è allontanaTO a velocità sostenuta. ArrivaTo a Calcio, non avendo rispettato la precedenza, ha causava un sinistro stradale urtando un’utilitaria condotta da una ragazza bergamasca di 20 anni. Fortunatamente è rimasta

illesa.

La perquisizione

I militari di Orzinuovi e di Romano di Lombardia, allertata in precedenza, hanno soccorso immediatamente la ragazza. Dopo una breve resistenza hanno arrestavano il 37enne, trovato in possesso di 30 grammi di cocaina e 2 grammi di hashish. A seguito della perquisizione, nel giubbino dell’uomo veniva rinvenuta è stata trovata la chiave di una abitazione. Dopo vari tentativi in un complesso residenziale nel comune di Torre Pallavicini i militari sono riusciti finalmente ad individuare il domicilio del marocchino. Al suo interno sono stati rinvenuti 64 chili di hashish, oltre mezzo chilo di cocaina e 52mila euro in banconote di vario taglio. Questa mattina il Gip del Tribunale di Bergamo ha convalidato gli arresti disponendo per il 37enne la detenzione in carcere e per il 31enne l’obbligo di firma presso la stazione dei carabinieri di residenza.