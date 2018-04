Smantellato il serbatoio di via Ricci a Chiari. Stamattina sono iniziati i veri e propri lavori di demolizione ed è stato eliminato il “bicchiere”.

Addio al serbatoio

Ci sono voluti circa 20 minuti. Questo il lasso di tempo che ci è voluto per staccare il “bicchiere” e accompagnarlo, molto lentamente, al suolo. L’operazione è stata possibile grazie alla maestosa gru navale che da qualche giorno si trova in via Ricci per lo smantellamento del serbatoio ad opera della società Acque Bresciane.

Lo smantellamento

In cielo volava un drone, mentre a terra sono stati tanti i curiosi che si sono avvicinati, ovviamente fuori dalla zona di sicurezza, per vedere quanto stava accadendo. Nella fase “clou” dei lavori anche la strada circostante è stata bloccata per far si che questo accadesse secondo tutte le norme. I lavori erano stati annunciati qualche settimana fa. I lavori sono esclusivamente a carico della società e non del Comune. I residenti erano stati avvisati da qualche tempo e riguardo alle tempistiche c’è stato un leggero slittamento di tempi per agire nella completa sicurezza.