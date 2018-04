Si è spento Riccardo, volto della Commissione gemellaggi di Chiari. Bonassi se ne è andato a soli 45 anni lasciando nello sgomento la famiglia e le due figlie oltre che l’intera comunità.

Riccardo Bonassi si è spento improvvisamente a soli 45 anni, lasciando nello sgomento la famiglia e le due figlie. Uomo buono e di cuore, si è sempre impegnato duramente, lavorando nella sua azienda e non negando mai il suo impegno, seppur nelle retrovie, in politica. Inoltre, Riccardo era stato membro della Commissione gemellaggi. I funerali saranno sabato alle 15 in Duomo.

Il ricordo degli amministratori locali e dei compagni di Commissione sarà sulle pagine del ChiariWeek in edicola domani.