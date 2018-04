Si è spento Angelo Arrighetti, presidente della Piccola Accademia. E’ successo ieri, venerdì. Aveva solo 61 anni e mancherà a tutti.

Si è spento Angelo Arrighetti

Una persona buona e di cuore. Un lutto che fa male alla comunità. Si è spento a 61 anni Angelo Arrighetti, il presidente della Piccola Accademia della musica di San Bernardino con la quale ha collezionato incredibili successi. Purtroppo, dopo aver lottato per qualche mese non ce l’ha fatta e la sua scomparsa ha lasciato nello sconforto la moglie Rosa, il figlio Alessandro con Wilma, la figlia Federica con Cristiano e gli amatissimi nipoti. Sconvolti anche i membri della Piccola Accademia, la direttrice artistica Roberta Massetti con Maurizio Ramera, tutti gli altri maestri e collaboratori e i coristi.

La veglia e i funerali

Per tutti coloro che volessero unirsi alla famiglia di Angelo, la veglia è in calendario per domani sera, domenica, alle 20 in via Castelcovati 5. I funerali invece sono in programma per lunedì alle 15 in Duomo.

I ricordi saranno raccolti sul numero di ChiariWeek in edicola il prossimo venerdì.