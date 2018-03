Una malattia improvvisa, la quotidianità del dolore e del vuoto. L’Itis di Remedello ricorda Massimiliano Martarelli, morto a 47 anni. Stavolta nelle parole di una collega:

“Il rammarico sta nel fatto di non averlo potuto apprezzare a pieno come uomo, sono sicura che sarebbe stato un valore aggiunto alla nostra scuola. – racconta la professoressa Gogna – Dopo alcune supplenze negli anni passati è stato nominato due anni fa ma è riuscito a insegnare molto poco perché è subentrata la malattia. Quando siamo stati nella camera ardente la fidanzata mi ha detto che sarebbero presto dovuti venire a scuola per portare i confetti visto che il 21 aprile si sarebbero sposati”.

