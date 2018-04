Palio rioni 2018: presentata la nuova edizione pontogliese. La prima novità riguarda i gialli.

Palio rioni 2018

Saranno dieci giorni ricchissimi di appuntamenti per ogni gusto. Si inizierà venerdì 31 agosto, ma è tutto pronto. La prima novità riguarda i gialli. Il nuovo capo rione sarà Michele Castellanelli. Con lui ci saranno Andrea Piceni, boss dei rossi, Pietro Orlandi, fuori paese in occasione della presentazione e rappresentato da Claudio Sangaletti, e Attilio Maffi, guida dei verdi. Il programma completo è sul numero del ChiariWeek in edicola stamattina.