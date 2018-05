Nuovo mezzo per l’associazione il Faro di Chiari. La ex associazione ha regalato un pulmino al sodalizio nato da poco.

Nuovo mezzo

Si può sciogliere un “vecchio” sodalizio, ma non il suo spirito di continuare a fare del bene. Questa la motivazione che ha spinto la ex associazione Amici e Pensionati ed Anziani di Chiari a donare un pulmino ultramoderno alla neonata Il Faro 50.0. Il pullman adatto al trasporto di piccoli gruppi di persone (non più di nove compreso il conducente), verrà utilizzato nel servizio di accompagnamento degli anziani per cure o visite ospedaliere, supporto ai dializzati e trasporti nel territorio per pazienti che ne facessero richiesta. Inoltre, per un ulteriore efficientamento, la concessionaria Citroen di Chiari, dalla quale arriva la vettura, ha voluto gratuitamente allestire la pedana laterale per agevolare la salita e la discesa dei pazienti. La spesa si è aggirata intorno ai 20mila euro, ma il pulmino non potrà che rivelarsi un ottimo acquisto per assistere la comunità.