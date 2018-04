A partire da oggi, sabato, grande novità al Castello di Padernello: saranno disponibili, in date prestabilite, visite guidate in lingua dei segni.

Il progetto

La Fondazione Castello di Padernello propone un nuovo orizzonte culturale. Da aprile una guida specializzata offrirà la possibilità di condurre visite guidate per i non udenti e gli udenti segnanti in LIS. In questo modo il maniero con la sua affascinante storia sarà accessibile a tutti. I visitatori avranno così la possibilità di scoprire i misteri dell’antico maniero, le leggende che lo circondano e le caratteristiche artistiche che lo contraddistinguono.

Quando

Questo nuovo progetto solidale è partito oggi pomeriggio alle 15. Prossimi appuntamenti 9 giugno, 8 settembre e 13 ottobre. Sarà possibile però usufruire di tale servizio anche in altri momenti e previa prenotazione.

Come prenotare

Per informazioni e prenotazioni inviare una mail a info@castellodipadernello.it, chiamare al numero 030 9408766 oppure visitare la pagina della Fondazione all’indirizzo www.castellodipadernello.it. Orari di ingresso: dal martedì al venerdì 9.00 – 12.00 / 14.30 – 17.30, sabato 14.30 – 17.30 e domenica 14.30 – 18.30.