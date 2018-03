Mostra fotografica nella chiesa del Suffragio a Travagliato. La collettiva sarà aperta domani, la domenica di Pasqua, e lunedì.

La passione per l’arte fotografica si trasforma in una mostra dalle mille emozioni. Da dopodomani a lunedì, dalle 9 alle 12 e dalle 14 fino alle 18, la chiesa del Suffragio in piazza della Libertà si trasformerà nella sede di una splendida esposizione a cura del Gft (Gruppo fotografico travagliatese). Ancora una volta i fotografi tornano ad emozionare il pubblico di appassionati e non. Infatti sarà un’occasione unica per osservare i loro lavori, lasciarsi affascinare e comprendere la visione del mondo degli artisti. Una visione catturata tramite l’obiettivo e impressa sulla carta. La mostra fotografica è gratuita e aperta a tutti gli interessati.

Una collettiva di grandi talenti

Durante l’evento intitolato “Collettiva 2018” verranno esposte al pubblico le opere di Alessandro Bonera, Antonio Pedata, Ettore Lumini, Francesco Bonati, Luca Falappi, Mauro Garia, Moira Agnesi, Sabrina Toninelli, Sara Gerardini, Sergio di Giacomo, Massimo Boglioli, Alessandro Fusari e infine Alessandro La Paglia. Tutti soci del neonato gruppo fotografico locale.