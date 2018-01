Malore fatale per una donna 58enne. La donna si è sentita male durante i festeggiamenti di Capodanno.

Malore fatale

E’ stata soccorsa come caso di intossicazione etilica, ma si trattava di un malore che non le ha lasciato scampo. A Leno, alle 2.33 di questa mattina, una donna di 58 anni è deceduta nella propria abitazione. L’emergenza è partita dopo che la donna era rientrata a casa dopo il tradizionale cenone di Capodanno. Sul posto l’ambulanza di Leno: dopo aver praticato un tentativo di rianimazione, i paramedici hanno compreso che non c’era più nulla da fare e hanno dichiarato il decesso.