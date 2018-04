Il pontogliese Roberto Minelli è ancora una star della pizza. Anche quest’anno si è aggiudicato un gradino del podio dei Campionati mondiali.

Ancora campione

La sua pizza in teglia ha conquistato tutti e riportato il suo nome tra le stelle della cucina internazionale.

Roberto Minelli, titolare della pizzeria Prati Verdi ha conquistato nuovamente il podio ai Campionati mondiali. Il trentanovenne si è aggiudicato la medaglia di bronzo, ma aveva già collezionato la medaglia d’oro e quella d’argento. La pizza, rigorosamente a base bianca, è un capolavoro per gli occhi e per il palato e tra i suoi ingredienti prevede il lardo iberico, la crema di Topinambur, le mandorle, la mozzarella, l’arrosto di spinacino e una spuma di parmigiano reggiano tutto posizionato e aggiunto durante i giusti tempi di cottura.

Il commento

“Non posso che essere soddisfatto. In tre anni sono sempre riuscito a raggiungere il podio e non potrei essere più felice. La speranza è quella che la strada possa ancora essere lunga. Questa classificazione è stata possibile anche allo chef Michele Lasco, che ha collaborato nella preparazione della farcitura e a tutto il team Penelope con il quale abbiamo vinto il secondo posto l’anno scorso”, ha concluso Roberto.