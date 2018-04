Grandissimo successo per il tradizionale “Raduno di Primavera” organizzato dal “Musical Watch Veteran Car Club”.

Il raduno

L’evento è dedicato alla memoria di Gianfranco Civini, ex consigliere del Club tragicamente scomparso nel 2015. L’evento ha richiamato ben 88 partecipanti con le proprie auto e moto storiche, cioè veicoli costruiti entro l’anno 1996.

Il programma

Il tour è partito domenica mattina dal “Museo Mille Miglia” di Brescia, che è anche sede del Club. La prima sosta è stata presso il caseificio “Bresciagrana” di Cignano di Offlaga con una visita guidata alle strutture produttive e un rinfresco offerto a tutti i partecipanti. Successivamente sono state eseguite le prove di regolarità valide per il campionato sociale, a cura di Angelo Seneci. In tarda mattinata il folto gruppo ha raggiunto il Castello di Padernello dove ha avuto la possibilità di fare una visita completa dello splendido maniero quattrocentesco. Dopo il tradizionale pranzo sociale, nel pomeriggio, sono avvenute le premiazioni in una delle splendide sale del Castello.

Grande entusiasmo

“Una bella manifestazione, non è facile spostarsi con un gruppo così grande, specialmente quando le auto sono vecchie e hanno piccoli problemini meccanici, ma questa giornata è certamente ben riuscita”, hanno commentato entusiasti gli organizzatori. Un ringraziamento speciale al presidente del Club Giovanni Orlandi, al vicepresidente Luca Bresciani e al consigliere Gianfranco Marangoni.