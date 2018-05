Ieri pomeriggio i bambini della scuola dell’infanzia istituto Garibaldi (distaccamento Canossiane di Orzinuovi) hanno festeggiato le loro mamme.

In anticipo con la festa della mamma

In anticipo rispetto agli altri istituti, e seppur fissato in un giorno settimanale, il lieto evento non ha scoraggiato le mamme, che sono accorse per festeggiare con i figli.

Accantonati gli impegni lavorativi eccole dopo aver assistito visibilmente commosse alla performance di canto dei figli, sfidarsi in giochi di gruppo invitate dalle maestre. Un modo diverso di festeggiare la mamma che, dopo essere stato testato con i papà, viene riproposto con grande entusiasmo soprattutto dai piccoli, i primi tifosi delle proprie madri.