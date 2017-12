Che Guevara, la figlia in Fondazione per parlare di solidarietà. La pediatra Aleida Guevara è stata protagonista dell’incontro organizzato da L’Impronta dopo la Microeditoria.

Aleida Guevara

Era un auditorium strapieno quello che ieri sera ha accolto Aleida Guevara in occasione dell’incontro “La figlia del Che: incontro con Aleida Guevara” organizzato dall’associazione L’Impronta con il patrocinio del Comune. Il carisma e la passione di Aleida, figlia maggiore nata da Ernesto “Che” Guevara e dalla seconda moglie Aleida March hanno infatti riempito la sala Riva della Fondazione Morcelli-Repossi. La donna ha dialogato con Daniela Mena, direttore artistico della Microeditoria e ha raccontato la sua vita come medico pediatra all’Avana. Inoltre, Aleida ha condiviso con il pubblico il ricordo del padre che, come ha sottolineato lei stessa, ha però perso la magia propria dei ricordi a causa della continua ripetizione agli altri.

La solidarietà

Ma dagli abbracci amorevoli del padre ne sono passati di anni e la sua grinta rivoluzionaria ha continuato a crescere. Aleida ha infatti fornito al pubblico un dettagliato excursus sulla situazione cubana di ieri e di oggi grazie anche alla traduzione della professoressa Emanuela Zanardo. Una parentesi storica che ha aiutato a comprendere meglio il popolo cubano, oggi all’avanguardia dal punto di vista sanitario. Uomini e donne di scienza impegnati anche nella solidarietà. Durante la serata è stata proposta una raccolta fondi per realizzare il secondo piano dell’ospedale oftalmico intitolato al dottore Ernesto Guevara in Argentina. La gente ha risposto con generosità poiché sono stati raccolti più di 1500 euro.