Arrestato extracomunitario per spaccio a Pontoglio. E’ successo giovedì pomeriggio ad opera dei carabinieri della stazione di Chiari. Alla vista dei militari ha nascosto la droga nelle mutande.

Arrestato extracomunitario

In manette per spaccio un 56enne marocchino già censurato, in Italia senza fissa dimora e in clandestinità. E’ successo giovedì pomeriggio a Pontoglio ad opera dei carabinieri della stazione di Chiari impegnati in un servizio mirato a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti

L’uomo è stato beccato dai militari proprio mentre, in sella alla sua bicicletta, vendeva un involucro contenente oltre 5 grammi di hashish a un 55enne originario di Palazzolo, che aveva accostato a bordo strada in auto. Date le segnalazioni dei residenti in zona che avevano notato un movimento sospetto, appostati proprio lungo la stessa via c’erano anche i militari.

L’arresto e la perquisizione

I carabinieri sono intervenuti bloccando entrambi i soggetti. Immediata anche la perquisizione delle persone e dei mezzi. Infatti proprio nell’auto del palazzolese, sotto il tappetino, è stato trovato l’involucro con la sostanza stupefacente appena acquistata. Addosso all’extracomunitario invece, nascosta nelle mutande, c’erano due involucri. Uno conteneva oltre 30 grammi di hashish ed uno mezzo grammo di cocaina. Nei pantaloni c’era anche il cellulare usato per l’attività di spaccio e 30 euro in contati ovvero il provento dell’attività appena compiuta. Il tutto è immediatamente stato posto sotto sequestro e l’arrestato trattenuto nella camera di sicurezza della caserma di Chiari in attesa del processo per direttissima. Il giudice ha poi disposto la convalida dell’arresto, la scarcerazione e l’obbligo di presentazione alla P.G. in attesa della prossima udienza avendo l’avvocato chiesto i termini a difesa per il suo assistito.