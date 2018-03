Sta ricominciando a nevicare, e stavolta a grossi fiocchi. L’allerta neve si accompagna nel bresciano e mantovano con temperature sono rigide. In più il gelicidio di ieri ha creato uno strato ghiacciato, sul quale oggi pomeriggio si deposita la nuova neve.

Temperature minime e massime nei nostri Comuni

-Brescia e dintorni, min -6°; max 3°.

-Mantova e dintorni, min -6°; max 3°.

-Val Camonica, media quota (1000 metri), min -7°; max 2°.

-Bovezzo, min -5°; max 3°.

-Iseo, min -5°; max 3°.

-Desenzano del Garda, min -2°; max 4°.

Irrigidimento nelle valli, il lago invece mitiga il freddo

Nelle valli le precipitazioni rimangono miste (neve e ghiaccio) benché si registri come di consueto un irrigidimento delle temperature rispetto alla pianura. Si rileva invece sul basso Garda il clima più temperato, con minime indicativamente di -2° e massime di 4°.

Le previsioni di domani in Lombardia

Stato del cielo: al mattino su Alpi, Prealpi e Appennino poco nuvoloso; sulla Pianura nubi basse con foschie e/o nebbie, in parziale sollevamento durante le ore centrali. Nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità medio-alta a partire dai settori di sudovest.

Precipitazioni: dalla serata deboli a partire dai settori occidentali. Neve inizialmente attorno a 800-1000 metri.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in aumento. In pianura minime tra -5 e -1°C, massime tra 3 e 7°C.

Zero termico: variabile tra 1300 e 1800 metri circa, in serata attorno ai 1000 metri su Nordovest.

Venti: in pianura deboli dapprima da ovest, poi da est; in montagna deboli o moderati da ovest sudovest.

Altri fenomeni: gelate.