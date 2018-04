Addio al pioniere del nuovo ospedale di Chiari. Gabriele Tonini, ex direttore dell’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini si è spento a 85 anni.

Fu uno dei volti della sua formazione. Ne contribuì alla nascita e allo sviluppo di ciò che è ora. Si è spento ieri, a 85 anni, Gabriele Tonini, dopo essere stato direttore della ex Azienda ospedaliera Mellino Mellini, ex direttore sanitario dell’Usl 18 di Brescia e medico legale e sindaco di Collio dal 1975 al 1990. Sua l’idea e la forza di ingrandire l’ospedale con nuovi reparti e il pronto soccorso, ma non mancarono interventi anche sul presidio di Rovato e di Iseo.

Funerali e camera ardente

I funerali si terranno lunedì alle 13.45 nella chiesa si San Gaudenzio a Brescia, poi ci sarà il ritorno a Collio. Questa mattina, domenica, prima di pranzo dovrebbe essere allestita la camera ardente alla Villa Salute di Mompiano. Diversi esponenti del panorama locale e personale dell’ospedale si sono uniti al lutto.